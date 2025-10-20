Vremeplov: Rođen Branislav Nušić

NOVI SAD - Na današnji dan 1864. godine rođen je srpski pisac Branislav Nušić, komediograf, član Srpske kraljevske akademije. Studirao je pravo u Gracu i Beogradu, a kao diplomata radio je u konzulatima Srbije u Solunu, Bitolju, Skoplju i Prištini. Bio je dramaturg i upravnik pozorišta u Beogradu, Novom Sadu, Skoplju i Sarajevu. Osuđen je 1887. zbog satirične pesme "Dva raba". Učestvovao je kao dobrovoljac u Srpsko-bugarskom ratu 1885. a u Prvom svetskom ratu prošao je golgotu srpske vojske i naroda, preko

Danas je ponedeljak, 20. oktobar, 293. dan 2025. Do kraja godine ima 72 dana. 1632 - Rođen je engleski arhitekta Kristofer Ren, osnivač Kraljevskog društva u Londonu (akademija nauka) i njegov prvi predsednik od 1680. do 1682. Projektovao je niz zdanja posle požara koji je opustošio London 1666. uključujući 53 crkve, među kojima monumentalnu katedralu Svetog Pavla. 1728 - U Kopenhagenu je izbio požar koji je tokom narednih 60 časova uništio trećinu grada, a čak oko