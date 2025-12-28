Dekani fakulteta Beogradskog univerziteta: Ostajemo pri stavu da visokoškolske ustanove nisu spremne za uvođenje SPIRI sistema…

Dekani i rukovodioci finansijsko-računovodstvenih službi fakulteta Univerziteta u Beogradu ostaju pri stavu da visokoškolske ustanove nisu spremne za ulazak u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI).

Povodom sastanka sa predsednikom Vlade, državnim sekretarom Ministarstva finansija i pomoćnikom ministra prosvete, dekani su izrazili zahvalnost zbog ljubaznog poziva i razgovora, ali i duboku zabrinutost zbog brojnih nerešenih problema i otvorenih pitanja. „Naglašavamo da su svi predstavnici univerziteta u Republici Srbiji koji su diskutovali izneli mišljenje da je potrebno odložiti ulazak u sistem SPIRI dok se ne ispune nužni organizacioni, pravni, tehnički i