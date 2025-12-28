Dekani beogradskog Univerziteta traže odlaganje uvođenja sistema SPIRI

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Dekani beogradskog Univerziteta traže odlaganje uvođenja sistema SPIRI
Dekani i rukovodioci finansijsko-računovodstvenih službi fakulteta Univerzitata u Beogradu ostaju pri stavu da visokoškolske ustanove nisu spremne za ulazak u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) i zato još jednom apeluju na najviše predstavnike izvršne vlasti da odlože njegovo uvođenje, saopšteno je danas. Dekani beogradskih državnih fakulteta su se oglasili povodom jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Vlade, državnim sekretarom
