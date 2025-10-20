Prekinuta utakmica Radnik Ušće – OFK Ras Novi Pazar: Sudijska odluka izazvala haos

Sandžak haber pre 11 minuta
Prekinuta utakmica Radnik Ušće – OFK Ras Novi Pazar: Sudijska odluka izazvala haos
Fudbalska utakmica između Radnika iz Ušća i Rasa iz Novog Pazara prekinuta je u 90. minutu pri rezultatu 2:2, nakon što je sudija poništio pogodak gostujućeg tima. Odluka arbitra Saše Glavčića izazvala je oštre reakcije igrača i rukovodstva kluba Ras Novi Pazar, a
