Beograd obeležava 81. godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu

U Beogradu će danas biti obeležena 81. godišnjica oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, u znak sećanja na 20. oktobar 1944. godine kada su završene višednevne borbe u kojima su poginule hiljade pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ), sovjetske Crvene armije i civila.

Kako je saopšteno iz uprave grada, manifestacija “Dani Moskve u Beogradu” počeće u 10 časova dočekom ruske delegacije u Starom dvoru, gde će biti potpisan sporazum između dva grada. Delegacije će nakon potpisivanja dokumenta položiti venac na “Spomenik oslobodiocima Beograda”, a u popodnevnim satima u hotelu “Kraun plaza” biće održan poslovni forum “Beograd – Moskva: nove poslovne mogućnosti”. Ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica
