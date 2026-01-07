Delovi Beograda bez grejanja, "Beogradske elektrane" kažu da zaposleni rade dan i noć

Delovi Beograda bez grejanja, "Beogradske elektrane" kažu da zaposleni rade dan i noć

Deo korisnika na grejnom području Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Voždovac i Cerak trenutno ima prekid u isporuci toplotne energije, navodi su u izveštaju "Beogradskih elektrana", prenosi Beoinfo. "Beogradske elektrane" su saopštile da rade dan i noć kako bi Beograđanima obezbedile grejanje.

Bez grejanja zbog kvara su lokali u ulici Jurija Gagarina 14i i 14j na Novom Beogradu. Kvar je na instalacijama u garaži, pa otklanjanje kvara nije u nadležnosti "Beogradskih elektrana", napominju. Zbog kvara na unutrašnjim grejnim instalacijama grejanje nemaju stanari u ulici Kneza Miloša 67, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici bez isporuke toplotne energije su stanari u ulici Vojvode Milenka 4. Grejanja nema zbog kvara na sekundarnom delu instalacije u
