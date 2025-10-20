U MIONICI DODELJENI UGOVORI ZA 43 PROJEKTA ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA OD JAVNOG ZNAČAJA

U okviru Nacionalnog programa energetske sanacije objekata od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave juče su u sportskoj hali u Mionoci uručena 43 ugovora.

Ugovore je uručila državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović, a Mionici je u okviru ovog programa odobreno skoro 18 miliona za rekonstrukciju termičkog omotača i rekonstrukciju termotehničkih instalacija – sistema grejanja zgrade lokalne samouprave. A, opština je za ovu namenu, izdvojila oko 5 miliona dinara. Na počektu ceremonije svečane dodele obratio se predsednik opštine Mionica Boban Janković. On je izrazio zadovoljstvo što je