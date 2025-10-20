Brisel traži način da zaobiđe blokade Mađarske i ubrza prijem Ukrajine u EU

Vreme pre 1 sat
Brisel traži način da zaobiđe blokade Mađarske i ubrza prijem Ukrajine u EU

Novi predlog koji kruži među evropskim diplomatama mogao bi da promeni način na koji se Unija širi: nove zemlje bi prvo ušle bez prava veta, a punopravno članstvo stekle tek nakon institucionalne reforme EU. Politiko navodi da bi takav kompromis olakšao prijem Ukrajine i umirio skeptike u Budimpešti

Nove zemlje bi mogle da se pridruže Evropskoj uniji bez punih prava glasa, u potezu koji bi mogao učiniti da lideri, poput mađarskog premijera Viktora Orbana, sklonijim da prihvate, recimo, priključenje Ukrajine bloku, piše Politiko. Predlog za promenu pravila o članstvu u EU je u ranoj fazi i morao bi da bude odobren od svih postojećih članica, navode tri evropska diplomata i jedan zvaničnik EU upoznat sa diskusijama, piše Politiko. Ideja je, kako piše, da bi novi
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Srbija i zemlje Zapadnog Balkana mogle bi da postanu članice EU bez veta

Srbija i zemlje Zapadnog Balkana mogle bi da postanu članice EU bez veta

Nedeljnik pre 29 minuta
Brisel uvodi novo pravilo: Bez Orbana i Fica u odlučivanju o ruskom gasu u EU

Brisel uvodi novo pravilo: Bez Orbana i Fica u odlučivanju o ruskom gasu u EU

NIN pre 44 minuta
Brže u EU, ali bez punog prava glasa? Razmatra se plan kojim bi se ubrzao prijem pojedinih zemalja

Brže u EU, ali bez punog prava glasa? Razmatra se plan kojim bi se ubrzao prijem pojedinih zemalja

Nova pre 59 minuta
Novi predlog za promenu pravila o članstvu: Crna Gora, Ukrajina, Moldavija u EU ali bez prava glasa?

Novi predlog za promenu pravila o članstvu: Crna Gora, Ukrajina, Moldavija u EU ali bez prava glasa?

Danas pre 2 sata
Mediji: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Mediji: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Sputnik pre 2 sata
Politiko: Evropska unija razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Politiko: Evropska unija razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Euronews pre 2 sata
Politiko: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

Politiko: EU razmatra prijem novih članica bez prava veta radi ubrzanja proširenja

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselEUBudimpeštaMađarska

Svet, najnovije vesti »

Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit 'neprocenjive' vrednosti

Pljačka u Luvru: Za sedam minuta ukrali nakit 'neprocenjive' vrednosti

BBC News pre 30 minuta
Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

Luvr ipak ostaje zatvoren dan nakon pljačke nakita

RTV pre 20 minuta
Crnadak: Vlast SNSD ponižena, poništili sve zakone, čak i one zbog kojih je Dodik osuđen

Crnadak: Vlast SNSD ponižena, poništili sve zakone, čak i one zbog kojih je Dodik osuđen

Danas pre 14 minuta
Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

BBC News pre 44 minuta
Dva muškarca i dve žene poginuli u požaru u Lionu, stanari se žalili na loše uslove

Dva muškarca i dve žene poginuli u požaru u Lionu, stanari se žalili na loše uslove

RTV pre 34 minuta