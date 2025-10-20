Brisel traži način da zaobiđe blokade Mađarske i ubrza prijem Ukrajine u EU

Novi predlog koji kruži među evropskim diplomatama mogao bi da promeni način na koji se Unija širi: nove zemlje bi prvo ušle bez prava veta, a punopravno članstvo stekle tek nakon institucionalne reforme EU. Politiko navodi da bi takav kompromis olakšao prijem Ukrajine i umirio skeptike u Budimpešti

Nove zemlje bi mogle da se pridruže Evropskoj uniji bez punih prava glasa, u potezu koji bi mogao učiniti da lideri, poput mađarskog premijera Viktora Orbana, sklonijim da prihvate, recimo, priključenje Ukrajine bloku, piše Politiko. Predlog za promenu pravila o članstvu u EU je u ranoj fazi i morao bi da bude odobren od svih postojećih članica, navode tri evropska diplomata i jedan zvaničnik EU upoznat sa diskusijama, piše Politiko. Ideja je, kako piše, da bi novi