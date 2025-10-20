Đedović Handanović: Srbija u gotovo bezizlaznoj situaciji

Nakon što je Savet EU usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje od 1. januara, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je Srbija „gotovo bezizlaznoj situaciji“

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u ponedeljak da se Srbija nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, pošto je Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, a ta mera stupa na snagu 1. januara. „Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz gasovod Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija“, navela je Dubravka Đedović Handanović. „Zahvaljujući odličnim
