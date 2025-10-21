Otkriven uzrok pada žičare u Lisabonu! Iskočila iz šina, 16 ljudi poginulo! (foto)

Alo pre 7 sati
Otkriven uzrok pada žičare u Lisabonu! Iskočila iz šina, 16 ljudi poginulo! (foto)

Među poginulima je bilo 11 stranaca, dok je ovakav incident bio najveća tragedija u Lisabonu u poslednjim godinama

U Lisabonu je 3. septembra došlo do tragedije kada je tramvajska kabina izletela iz šina, sjurila se niz brdo i udarila u zid. Poginulo je 16 ljudi, a 21 osoba je povređena, među njima i 11 stranaca. Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Tanjug/Ap Pogledaj galeriju Preliminarni izveštaj otkriva da je do nesreće došlo zbog kvara čelične sajle i lošeg održavanja. Sajla koja je povezivala dva vagona nije bila dovoljno jaka, nije sertifikovana za
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 ljudi: Neispravan kabl

Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 ljudi: Neispravan kabl

Radio 021 pre 27 minuta
Istraga: Neispravan kabl izazvao pad uspinjače u Lisabonu u septembru

Istraga: Neispravan kabl izazvao pad uspinjače u Lisabonu u septembru

RTV pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugLisabon

Svet, najnovije vesti »

Ruska PVO oborila 55 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

Ruska PVO oborila 55 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

RTV pre 17 minuta
Sanae Takaići postala premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

Sanae Takaići postala premijerka Japana, prva žena na toj funkciji

Euronews pre 2 minuta
Nariškin: Kijev čini sve da izazove dalju eskalaciju, ignoriše Trampove napore

Nariškin: Kijev čini sve da izazove dalju eskalaciju, ignoriše Trampove napore

Sputnik pre 2 minuta
Dobio paprenu kaznu iako je u ovoj zemlji kupio vinjetu: Ovoga svaki vozač mora da se pripazi!

Dobio paprenu kaznu iako je u ovoj zemlji kupio vinjetu: Ovoga svaki vozač mora da se pripazi!

Blic pre 22 minuta
VIDEO: Počelo rušenje dela Bele kuće

VIDEO: Počelo rušenje dela Bele kuće

Radio 021 pre 27 minuta