Petković: Svet čuo za nasilne poteze kojim Kurti stvara nemoguće uslove za život Srba

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je, nakon sednice Saveta bezbednosti o Kosovu, da je to bila prilika da se čuje izbalansiran izveštaj zamenika šefa Unmika Milberta Dongdžon Šina, koji je uvažio probleme sa kojima se srpski narod na Kosova susreće i da čitav svet čuje za jednostrane i nasilne poteze Prištine kojima Aljbin Kurti stvara nemoguće uslove za život Srba.

„Srbija se za svoje državne i nacionalne interese, kao i za svoj narod na KiM bori snagom istine“, poručio je Petković u objavi na društvenoj mreži „X“. Istakao je i da će poruke mira, koje je snažno preneo ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, nadjačati nacionalizam Aljbina Kurta i njegove napore da destabilizuje region. Имали смо прилике да пред СБ УН чујемо избалансиран извештај господина Милберта Донгџон Шина који је уважио проблеме са којима се српски