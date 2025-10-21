Ruši se bela kuća? Gradi se Trampova balska dvorana: Evo ko nadgleda radove

Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je objavio da će nova sala primiti 999 gostiju

Građevinske ekipe su počele da ruše deo Bele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana balska dvorana predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Vašington post. Radnici su u ponedeljak rušili deo Istočnog krila, a bager je odvaljivao konstrukciju, prema fotografiji koju je dobio američki list i izjavama dve osobe koje su bile svedoci aktivnosti i koje su govorile pod uslovom anonimnosti. Grupa ljudi, uključujući pripadnike Tajne službe, stajala je na stepenicama