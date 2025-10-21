Uživo Rusi žestoko tuku po hersonu, ceo grad pod alarmom Zelenski ne odustaje od raketa SAD

Rat u Ukrajini – 1.336. dan

BLOG UŽIVO Tri osobe povređene u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine Tri osobe su povređene u ruskom napadu dronovima tokom noći na Herson na jugu Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. U objavi na Telegramu lokalne vlasti su navele da su povređene osobe hospitalizovane, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno najmanje 15 kuća, a izbio je i požar. Zelenski: Sarađujemo sa SAD kako bismo dobili "patriote"; Kalasova: Pregovori o miru su neubedljivi bez Evrope