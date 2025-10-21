Vozio električni bicikl, pa nastradao Izgubio je kontrolu, sleteo s puta i udario u bankinu

Alo pre 17 minuta
M. P. (64) poginuo je u nedelju u Lazarevcu kada je električnim biciklom sleteo sa kolovoza.

On je vozio električni bicikl, kada je izgubio kontrolu, sleteo sa puta i udario u bankinu. M. P. je poginuo na licu mesta i Hitna pomoć je, po izlasku na mesto nesreće, mogla samo da konstatuje smrt. Telo poginulog muškarca poslato je na obdukciju na odeljenje sudske medicine. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu, prenosi Telegraf. BONUS VIDEO
