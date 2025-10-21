Atentator na slovačkog premijera Fica osuđen na 21 godinu zatvora

BBC News pre 4 sati | Sara Rejnsford - BBC

EPA Juraj Sintula osuđen na više od 20 godina zatvora zbog napada na slovačkog premijera

Juraj Sintula, 72-godišnji penzioner, koji je 2024. pucao i teško ranio slovačkog premijera Roberta Fica osuđen je na 21 godinu zatvora, po optužbama za terorizam.

„Sud smatra da je dokazano da optuženi nije napao građanina već konkretno premijera", rekao je sudija Igor Kralik.

Sintula je na sudu negirao pokušaj ubistva premijera, tvrdeći da je ciljao tako da ga ne pogodi u vitalne organe.

Njegov advokat je pokušao da ublaži optužbu i predstavi je kao napad na javnog službenika, za šta se dobija manja kazna, ali je sudija to odbio.

Posle izricanja presude, Sintulin advokat je rekao da će verovatno uložiti žalbu.

Juraj Sintula je u maju 2024. godine ispalio pet hitaca u slovačkog premijera u gradu Handlova, na oko 180 kilometara od glavnog grada Bratislave.

Pucao je u trenutku kada mu je premijer pružio ruku kako bi se pozdravili, verujući da je stariji čovek njegov pristalica.

Pogledajte snimak atentata na slovačkog premijera

Na snimcima sa mesta pucnjave videlo se kako čovek podiže pištolj i puca u Fica pre nego što će ga telohranitelji savladati.

Ostali članovi obezbeđenja su potom ugurali premijera u automobil.

Fico je teško ranjen u stomak, helikopterom je prebačen u obližnju bolnicu kako bi ga operisali, a njegovo stanje je opisano kao opasno po život.

Slovački premijer se oporavio.

Napadač, pesnik amater u sedamdesetim godinama, tvrdio je da je samo želeo da povredi premijera kako bi zaustavio politiku za koju je verovao da šteti Slovačkoj.

Fico je okrivio opoziciju za napad i podsticanje mržnje, iako je i sam poznat po kontroverznoj retorici.

(BBC News, 10.21.2025)