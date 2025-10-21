Napadač na slovačkog premijera Fica osuđen na 21 godinu zatvora

Beta pre 51 minuta

Sud u Slovačkoj danas je osudio napadača na premijera Roberta Fica na kaznu od 21 godine zatvora.

Osuđeni Juraj Cintula je 15. maja prošle godine pucao na Fica koji je pozdravljao pristalice nakon sastanka vlade u gradu Handlova. Sud ga je osudio za teroristički napad.

Fico je pogođen u stomak, nakon čega je više puta operisan. Od tada se oporavio.

Sedamdesetdvogodišnji Cintula je uhapšen odmah nakon napada i određen mu je pritvor. Tokom ispitivanja je odbacio optužbu da je "terorista".

On je odbio da svedoči pred Specijalnim krivičnim sudom u Banskoj Bistrici, ali je potvrdio da je ono što je istražiteljima rekao o motivu za napad tačno.

Cintula je tvrdio je da je Fica upucao jer se nije slagao sa politikom vlade.

On je u svedočenju, koje je na suđenju pročitao tužilac, naveo da se ne slaže sa ukidanjem specijalnog tužilaštva za korupciju, krajem vojne pomoći Ukrajini i vladinim pristupom kulturi, kao i drugim odlukama slovačke vlade.

Slovački premijer Fico je ranije bio kritikovan zbog skretanja sa prozapadnog puta Slovačke i približavanja Rusiji.

Njegovi kritičari tvrde da Slovačka pod Ficom sledi put Mađarske pod premijerom Viktorom Orbanom.

U Bratislavi i širom Slovačke do sada su se na protestima protiv Fica okupljale hiljade građana.

(Beta, 21.10.2025)