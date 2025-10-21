Danas bez struje delovi 9 beogradskih opština, proverite da li ste na spisku

Elektrodistribucija Srbije za danas, 21. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u devet beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Isključenja struje će trajati u različitim intervalima, u zavisnosti od lokacije.

Kako su saopštili iz Elektrodistribucije Srbije, isključenja struje obuhvatiće danas devet beogradskih opština. Isključenja struje najranije će početi u 8.30 ujutru i najduže će trajati do 20 sati, i to u sledećim beogradskim opštinama: U kojim vremenskim intervalima će isključenja trajati i koje ulice će obuhvatiti, pročitajte na ovom linku. Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok