Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić stigao je danas u Njujork, gde će u utorak, 21. oktobra učestvovati na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a za period od marta do septembra ove godine.

Đurić će ukazati, između ostalog, na značaj prisustva Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti u Pokrajini, kao i na neophodnost nastavka ispunjavanja mandata Misije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Početak sednice je predviđen za u 16 časova po srpskom vremenu. Sednicu je zakazala Rusija koja je 1. oktobra preuzela rotirajuće jednomesečno