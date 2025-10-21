Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Blic pre 4 sati
Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić stigao je danas u Njujork, gde će u utorak, 21. oktobra učestvovati na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a za period od marta do septembra ove godine.

Đurić će ukazati, između ostalog, na značaj prisustva Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti u Pokrajini, kao i na neophodnost nastavka ispunjavanja mandata Misije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Početak sednice je predviđen za u 16 časova po srpskom vremenu. Sednicu je zakazala Rusija koja je 1. oktobra preuzela rotirajuće jednomesečno
Danas pre 6 sati
Danas pre 7 sati
KosovoUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiUNMIKNjujorkMetohijaKosovo i MetohijaRezolucija 1244RusijaMarko Đurić

