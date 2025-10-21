Providno, vidi se veš: Seka Aleksić iznenadila smelim izdanjem - zumirala detalje (foto)

Blic pre 23 minuta
Providno, vidi se veš: Seka Aleksić iznenadila smelim izdanjem - zumirala detalje (foto)

Poznata pevačica Seka Aleksić iznenadila je mnoge novim, smelim izdanjem.

Ona je na društvene mreže okačila sebe u jesenjim nijansama, dok je donji deo stajlinga podrazumevao providne čarape. Seki se video veš, te je odmah pokrenula lavinu komentara. Na jednoj fotki je zumirala detalje, pa je i to pokazala pratiocima na Instagramu. Seka Aleksić je godinama unazad radila je na svom izgledu, a, kako ističe, nikada je nisu pogađali komentari da ima koji kilogram viška. - Ne dotiče me. Smatram za sebe da sam lepa i negovana žena, a ako neko
Otvori na blic.rs

Seka Aleksić »

Vila Seke Aleksić vredi 500.000 evra, a evo kako izgleda FOTO

Vila Seke Aleksić vredi 500.000 evra, a evo kako izgleda FOTO

Nova pre 9 sati
Seka Aleksić oduševila pratioce: Slavna pevačica ovako sprema zimnicu

Seka Aleksić oduševila pratioce: Slavna pevačica ovako sprema zimnicu

Svet & Skandal pre 1 dan
Tužna ispovest pevačice: Čestitala rođendan Saši Popoviću, ali on je već otišao

Tužna ispovest pevačice: Čestitala rođendan Saši Popoviću, ali on je već otišao

Svet & Skandal pre 1 dan
Digla nogu na ogradu i tako peva fanovima: Seka Aleksić se skroz opustila - snimak iz Amerike pokrenuo lavinu poruka

Digla nogu na ogradu i tako peva fanovima: Seka Aleksić se skroz opustila - snimak iz Amerike pokrenuo lavinu poruka

Blic pre 2 dana
Odabrano TOP 18 takmičara četvrte sezone IDJ Pepsi Show: Emocije, smeh i iskrena priznanja obeležili petu epizodu

Odabrano TOP 18 takmičara četvrte sezone IDJ Pepsi Show: Emocije, smeh i iskrena priznanja obeležili petu epizodu

Nova pre 2 dana
„Seka me je ogovarala, a sa Reljom sam se posvađala“: Nataša Bekvalac iznenadila detaljima odnosa sa kolegama

„Seka me je ogovarala, a sa Reljom sam se posvađala“: Nataša Bekvalac iznenadila detaljima odnosa sa kolegama

Nova pre 5 dana
"Seka Aleksić me je ogovarala" Nataša Bekvalac šokirala, otkrila detalje svađe sa Reljom Popovićem, a samo njoj na estradi…

"Seka Aleksić me je ogovarala" Nataša Bekvalac šokirala, otkrila detalje svađe sa Reljom Popovićem, a samo njoj na estradi veruje

Kurir pre 5 dana
Seka Aleksić »

Ključne reči

Seka Aleksić

Zabava, najnovije vesti »

Providno, vidi se veš: Seka Aleksić iznenadila smelim izdanjem - zumirala detalje (foto)

Providno, vidi se veš: Seka Aleksić iznenadila smelim izdanjem - zumirala detalje (foto)

Blic pre 23 minuta
"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

Kurir pre 1 sat
"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa…

"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa kuća"

Blic pre 2 sata
Čist i zdrav dom: Pet stvari u kući koje bi trebalo čistiti svake nedelje, a koje svi zaboravljaju!

Čist i zdrav dom: Pet stvari u kući koje bi trebalo čistiti svake nedelje, a koje svi zaboravljaju!

Kurir pre 2 sata
"Široko ti polje" Trese se imanje zbog svađe Luke i Aneli, nastao karambol: Guraš mi dve osobe u odnos

"Široko ti polje" Trese se imanje zbog svađe Luke i Aneli, nastao karambol: Guraš mi dve osobe u odnos

Kurir pre 2 sata