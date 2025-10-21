(Video) "uzela je šabanove pare": Gordana Šaulić o osudama, ali i ljubavi koja je trajala četiri decenije: "Posle tri i po meseca od poznanstva sam se udala"

Blic pre 1 sat
(Video) "uzela je šabanove pare": Gordana Šaulić o osudama, ali i ljubavi koja je trajala četiri decenije: "Posle tri i po…

Gordana Šaulić, supruga pokojnog pevača Šabana Šaulića gošća je emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" a u svojoj iskrenoj ispovesti priča o detaljima iz života koji sećaju na njenog supruga i porodicu koju su zajedno stvorili.

Gordana Šaulić je sudbonosno "da" izgovorila kao veoma mlada, čak maloletna tako da je za brak bio potreban Šabanov potpis da će brinuti o njoj. U emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koju možete gledati večeras, u ponedeljak u 22.15 sati samo na Blic televiziji ona otvoreno priča o njihovom upoznavanju i stvaranju porodice, kao i o tome koliko je bilo i lako i teško živeti pored umetnika kakav je bio Šaban, ali i koliko je bilo kako sama kaže "čast i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) "kada su ga izboli u Beču on je jedva ostao živ": Gordana Šaulić o usponima, padovima i podršci suprugu: "Taj datum…

(Video) "kada su ga izboli u Beču on je jedva ostao živ": Gordana Šaulić o usponima, padovima i podršci suprugu: "Taj datum, taj 17. koji je inače njemu bio vrlo čudan..."

Blic pre 2 sata
(Video): "Dripac, klošar, drogiran i pijan, bez vozačke dozvole, sa ukradenim autom, dva čoveka je ubio": Trenutak kada je…

(Video): "Dripac, klošar, drogiran i pijan, bez vozačke dozvole, sa ukradenim autom, dva čoveka je ubio": Trenutak kada je Gordana Šaulić saznala za Šabanovu smrt: "Onesvestila sam se"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TrajalTrayal

Zabava, najnovije vesti »

"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

Kurir pre 17 minuta
Aneli Ahmić ušla u Elitu! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na…

Aneli Ahmić ušla u Elitu! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na pomolu

Kurir pre 57 minuta
"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa…

"Želim da se luka pokaje zbog ovoga sa majom Marinković": Aneli Ahmić oštro o vereniku pred ulazak u Elitu: "Daleko mu lepa kuća"

Blic pre 1 sat
Aneli Ahmić ušla u elitu i napravila haos: Asmin prebledeo kao ju je video, a Luki odmah odbrusila: "Jel se ti to ku****?"

Aneli Ahmić ušla u elitu i napravila haos: Asmin prebledeo kao ju je video, a Luki odmah odbrusila: "Jel se ti to ku****?"

Blic pre 52 minuta
"Široko ti polje" Trese se imanje zbog svađe Luke i Aneli, nastao karambol: Guraš mi dve osobe u odnos

"Široko ti polje" Trese se imanje zbog svađe Luke i Aneli, nastao karambol: Guraš mi dve osobe u odnos

Kurir pre 33 minuta