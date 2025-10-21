Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Balkansko političko čedo Angele Merkel krenulo je i u starije razrede osnovne škole, ali je Evropska unija (EU) još bez nove članice iz ovog dela kontinenta.

Berlinski proces, diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula tadašnja nemačka kancelarka u cilju približavanja zemalja Zapadnog Balkana EU, ove godine lidere dovodi za isti sto u Londonu. Biće to dvanaesti samit predsednika država i vlada, koji dolazi posle niza sastanaka na ministarskom ili ekspertskom nivou, mladih i nevladinih organizacija. Kir Starmer, premijer Velike Britanije, dočekuje 22. oktobra kolege iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine,