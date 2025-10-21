Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Južne vesti pre 2 sata
Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

ANDREJ CUKIC/EPA-EFE/Shutterstock Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut učestvovaće na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa Balkansko političko čedo Angele Merkel krenulo je i u starije razrede osnovne škole, ali je Evropska unija (EU) još bez nove članice iz ovog dela kontinenta.

Berlinski proces, diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula tadašnja nemačka kancelarka u cilju približavanja zemalja Zapadnog Balkana EU, ove godine lidere dovodi za isti sto u Londonu. Biće to dvanaesti samit predsednika država i vlada, koji dolazi posle niza sastanaka na ministarskom ili ekspertskom nivou, mladih i nevladinih organizacija. Kir Starmer, premijer Velike Britanije, dočekuje 22. oktobra kolege iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine,
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

BBC News pre 25 minuta
Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

NIN pre 1 sat
Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Danas pre 2 sata
Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

NIN pre 2 sata
Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Berlinski proces: Mnoštvo starih i jedna nova tema za balkanske i evropske lidere

Radio 021 pre 2 sata
Macut i Kurti za istim stolom

Macut i Kurti za istim stolom

Danas pre 2 sata
Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanCrna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaVlada SrbijeEUVelika BritanijaLondonNemačkaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Nikad oštrija rezolucija EP o Srbiji: Od zvučnog topa, preko Krička do podrške studentima i njihovim zahtevima

Nikad oštrija rezolucija EP o Srbiji: Od zvučnog topa, preko Krička do podrške studentima i njihovim zahtevima

Mašina pre 15 minuta
Đurđević Stamenkovski: U toku izrada Zakona o radu koji će biti fleksibilniji prema roditeljima

Đurđević Stamenkovski: U toku izrada Zakona o radu koji će biti fleksibilniji prema roditeljima

N1 Info pre 25 minuta
Skupština Srbije nastavila rad, danas rasprava o kadrovskim rešenjima

Skupština Srbije nastavila rad, danas rasprava o kadrovskim rešenjima

RTV pre 15 minuta
Mediji: Žena izbodena nožem u Obrenovcu, za napadačem se traga

Mediji: Žena izbodena nožem u Obrenovcu, za napadačem se traga

Beta pre 10 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o kadrovskim rešenjima

Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o kadrovskim rešenjima

NIN pre 10 minuta