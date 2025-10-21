EPS: Privredi predstavljeni novi modeli ugovora

Šta znači dinamički model ugovora, kako funkcioniše kombinovani i šta podrazumeva fiksni model ugovora za snabdevanje električnom energijom bile su glavne teme razgovora predstavnika „Elektroprivrede Srbije“ sa privrednicima tokom drugog dana 20.

Međunarodnog sajma energetike, saopštio je EPS. „Već nekoliko meseci aktivno razgovaramo sa privrednicima u gradovima Srbije i tu smo za sva pitanja u vezi sa novim modelima ugovora. Odziv privrede je veoma dobar, što potvrđuje da postoji obostrano poverenje i temelj za nastavak saradnje. Kupcima detaljno objašnjavamo šta mogu dobiti izborom dinamičkog, kombinovanog ili fiksnog modela ugovora, poredimo podatke i na taj način zajednički dolazimo do najpovoljnijeg