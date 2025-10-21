Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće sutra u Njujorku na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara svetske organizacije o radu civilne misije UN na Kosovu (UNMIK) za period od marta do septembra. Đurić će ukazati na značaj prisustva UNMIK za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti na Kosovu, kao i na neophodnost nastavka ispunjavanja mandata Misije u skladu sa Rezolucijom