Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas pre 8 sati  |  FoNet
Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće sutra u Njujorku na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara svetske organizacije o radu civilne misije UN na Kosovu (UNMIK) za period od marta do septembra. Đurić će ukazati na značaj prisustva UNMIK za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti na Kosovu, kao i na neophodnost nastavka ispunjavanja mandata Misije u skladu sa Rezolucijom
