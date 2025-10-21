Sutra redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas pre 11 sati  |  Beta
Sutra redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) raspravljaće sutra u Njujorku o novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Antonio Guterres) o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. godine, koji je članicama SB UN prosleđen 10. oktobra, na sednici će predstaviti vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin (Dongjoon Shin). Za sada nije objavljeno ko će predstavljati Beograd i Prištinu na sednici, koja će početi u 16.00 po centralnoevropskom vremenu. Očekuje se da će Šin na sednici ukazati da je mali napredak postignut u primeni sporazuma postignutih uz posredovanje Evropske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Đurić stigao u Njujork: Sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti UN

Blic pre 9 sati
Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiUNMIKNjujorkSB UNPriština

Politika, najnovije vesti »

„Samo još čekam da nam neko kaže da ne smemo da dišemo vazduh“: Vučić s Orbanom o ključnim energetskim pitanjima

„Samo još čekam da nam neko kaže da ne smemo da dišemo vazduh“: Vučić s Orbanom o ključnim energetskim pitanjima

Danas pre 6 sati
Stefanović o rezoluciji EP o Srbiji: Cela stvar ide u pravcu vrlo gorkog političkog kraja ovog režima

Stefanović o rezoluciji EP o Srbiji: Cela stvar ide u pravcu vrlo gorkog političkog kraja ovog režima

Danas pre 6 sati
Jakovljević (NPS): Evropi jasno da Vučić više nije čovek koji sve drži pod kontrolom

Jakovljević (NPS): Evropi jasno da Vučić više nije čovek koji sve drži pod kontrolom

Danas pre 6 sati
Civilno društvo Kosova traži od lidera EU ukidanje svih mera iz 2023.

Civilno društvo Kosova traži od lidera EU ukidanje svih mera iz 2023.

Danas pre 7 sati
N1: Rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji veoma kritična prema vlastima zemlje

N1: Rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji veoma kritična prema vlastima zemlje

Danas pre 7 sati