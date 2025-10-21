Sutra redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) raspravljaće sutra u Njujorku o novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Antonio Guterres) o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. godine, koji je članicama SB UN prosleđen 10. oktobra, na sednici će predstaviti vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin (Dongjoon Shin). Za sada nije objavljeno ko će predstavljati Beograd i Prištinu na sednici, koja će početi u 16.00 po centralnoevropskom vremenu. Očekuje se da će Šin na sednici ukazati da je mali napredak postignut u primeni sporazuma postignutih uz posredovanje Evropske