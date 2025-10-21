Evo kako će Srbija da trpi ukoliko ne dođe do sastanka Putina i Trampa: Situacija se dodatno zakomplikovala

U Budimpešti je održan sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana.

Vučić je poručio da su naši odnosi sa Mađarskom i Orbanom - izvanredni. Naglasio je, da želimo da ih još više osnažimo kroz konkretne razgovore o energetici, infrastrukturi i zajedničkim projektima. Istakao je, da energetska bezbednost naš zemlje ostaje jedan od prioriteta. Kaže i da je sa Orbanom razgovarao o snabdevanju gasa u budućnosti i delovanju kompanije MOL. Gosti "Pulsa Srbije" koji su komentarisali to što će od prvog januara uvoz ruskog gasa biti