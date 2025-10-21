"Maja Marinković je sutlijašica" Luka napustio Aneli, neviđena drama u rijalitiju: Sram te bilo

Aneli Ahmić besnela je kao ris jer je Luka Vujović u njihov odnos ubacio Maju Marinković koju je nazvala sutlijašicom, a on je sada ustao i otišao u pušionicu. - Zašto se žena odjednom okrenula protiv mene? - upitala je Aneli. - Otkud ja znam - rekao je Luka. - Da li si tražio nekad telefon? - upitala je Aneli. - Ne, nikada - rekao je Luka. - Onda očigledno svi lažu jer žele da nas rastave - rekla je Aneli. - Ne sviđa mi se sa kakvim stavom si ušla - rekao je Luka.