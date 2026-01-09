Anđela Đurašković nakon porođaja prošla kroz agoniju, ovako je pričala o bolnoj temi: "Sina nisam mogla da dodirnem 7 dana"…

Mihajlo je rođen prerano i imao je zdravstvene poteškoće.

Anđela je otvoreno govorila o emotivnim izazovima koje je doživela nakon porođaja. Voditeljka Anđela Đurašković i njen partner Luka Mrđa stavili su tačku na njihov odnos i razvode se nakon četiri godine braka, saznaje "Blic". Anđela i Luka su se venčali 2021. godine i imaju sinove Mihajla i Dušana. Inače, Anđela je ranije otvoreno govorila o teškom periodu nakon porođaja. Njihov sin Mihajlo rođen je dva meseca ranije i zbog komplikacija je morao da boravi u