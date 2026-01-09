Drugi razvod u 2026. godini: Voditeljka stavila tačku na brak, a ovako je govorila o mužu: "Zajedno smo odrastali, brine i čuva našu porodicu"

Blic pre 1 sat
Drugi razvod u 2026. godini: Voditeljka stavila tačku na brak, a ovako je govorila o mužu: "Zajedno smo odrastali, brine i…

Par se venčao 2021. godine, ali je Anđela istakla da papir sam po sebi nije garant ljubavi.

Prema izjavama bliskih izvora, Luka je napustio porodični dom nakon nesuglasica u braku. Kako je "Blic" prvi pisao, voditeljka Anđela Đurašković razvodi se od Luke Mrđe nakon 4 godine braka. Anđela je samo u nekoliko navrata govorila o suprugu, a malo ko zna da su oni zajedno od njene 22. godine. Njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje, a voditeljka je tada pričala da joj papir ne znači ništa. - Lep je osećaj biti supruga čoveku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U ozbiljnu vezu ušla s njim u 22. godini, on sada samo napustio dom: Ovo su detalji drugog razvoda u 2026. god

U ozbiljnu vezu ušla s njim u 22. godini, on sada samo napustio dom: Ovo su detalji drugog razvoda u 2026. god

Telegraf pre 57 minuta
Anđela Đurašković nakon porođaja prošla kroz agoniju, ovako je pričala o bolnoj temi: "Sina nisam mogla da dodirnem 7 dana"…

Anđela Đurašković nakon porođaja prošla kroz agoniju, ovako je pričala o bolnoj temi: "Sina nisam mogla da dodirnem 7 dana"

Blic pre 10 sati
Razvodi se voditeljka Anđela Đurašković: Nakon 4 godine stavili tačku na brak, njen muž napustio porodični dom

Razvodi se voditeljka Anđela Đurašković: Nakon 4 godine stavili tačku na brak, njen muž napustio porodični dom

Blic pre 11 sati
Ovako je Anđela Đurašković izgledala na venčanju sa Lukom: Blistala u haljini pripijenoj uz telo, a svečani čin u crkvi održan…

Ovako je Anđela Đurašković izgledala na venčanju sa Lukom: Blistala u haljini pripijenoj uz telo, a svečani čin u crkvi održan u tajnosti

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Danas pre 12 minuta
Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Južne vesti pre 6 minuta
„Druge se usmeravaju na prave tinejdžere“: Muž Hilari Daf se oglasio nakon što ju je koleginica optužila da je „toksična mama“…

„Druge se usmeravaju na prave tinejdžere“: Muž Hilari Daf se oglasio nakon što ju je koleginica optužila da je „toksična mama“

Nova pre 7 minuta
Ribe, Rak i Jarac u januaru 2026. pred finansijski udarom: Zatvorite novčanike

Ribe, Rak i Jarac u januaru 2026. pred finansijski udarom: Zatvorite novčanike

Luftika pre 6 minuta
Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

NIN pre 7 minuta