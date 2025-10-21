Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Kurir pre 43 minuta  |  Beta
Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

"Taj sastanak dva predsednika bi bio koristan, ali da budem jasan, prisustvo Vladimira Putina na teritoriji Evropske unije ima smisla samo ako omogućava trenutno i bezuslovno primirje", rekao je Baro nakon dolaska na sastanak ministara spoljnih poslova EU u Luksemburgu.

Prethodni sastanak Trampa i Putina na Aljasci nije dao rezultate. Ministarska spoljnih poslova EU Kaja Kalas je ocenila da je ishod budućeg sastanka Trampa i Putina neizvestan. "Pitanje je da li će to dati neki rezultat. Rusija pregovara samo kad je pod pritiskom, pa se nadamo da će ga predsednik Tramp napraviti", rekla je Kalas. Kurir.rs/Beta
