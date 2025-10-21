Objavljena nova ruta kojom bi Putin mogao stići na sastanak s Trumpom u Budimpešti

Avion ruskog predsednika Vladimira Putina možda će dobiti dozvolu da preleti preko Bugarske kako bi Putin mogao da prisustvuje sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Budimpešti, rekao je bugarski ministar spoljnih poslova Georgi Georgiev, prenosi državni radio. „Ako se rade napori da se postigne mir, i ako je to uslov za održavanje sastanka, najlogičnije je da se sastanak organizuje na način koji je izvodljiv“, rekao je Georgiev. Georgiev je ovo