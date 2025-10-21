Objavljena nova ruta kojom bi Putin mogao stići na sastanak s Trumpom u Budimpešti

Danas pre 8 sati  |  index.hr
Objavljena nova ruta kojom bi Putin mogao stići na sastanak s Trumpom u Budimpešti
Avion ruskog predsednika Vladimira Putina možda će dobiti dozvolu da preleti preko Bugarske kako bi Putin mogao da prisustvuje sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Budimpešti, rekao je bugarski ministar spoljnih poslova Georgi Georgiev, prenosi državni radio. „Ako se rade napori da se postigne mir, i ako je to uslov za održavanje sastanka, najlogičnije je da se sastanak organizuje na način koji je izvodljiv“, rekao je Georgiev. Georgiev je ovo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Sarađujemo sa SAD kako bismo dobili "patriote"; Kalasova: Pregovori o miru su neubedljivi bez Evrope

Zelenski: Sarađujemo sa SAD kako bismo dobili "patriote"; Kalasova: Pregovori o miru su neubedljivi bez Evrope

RTS pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBugarskaBudimpeštaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Amerikanci prave novi tenk! Rat u Ukrajini raspršio mit o Abramsu (video)

Amerikanci prave novi tenk! Rat u Ukrajini raspršio mit o Abramsu (video)

Alo pre 1 minut
Kupio vinjetu, pa platio drakonsku kaznu u Austriji! Čuvajte se ovoga, nije pomogla ni žalba

Kupio vinjetu, pa platio drakonsku kaznu u Austriji! Čuvajte se ovoga, nije pomogla ni žalba

Alo pre 1 minut
"Namignuo mi je, a onda je uletela vojska" Ispovest svedoka koji se našao usred pljačke veka u Luvru

"Namignuo mi je, a onda je uletela vojska" Ispovest svedoka koji se našao usred pljačke veka u Luvru

Alo pre 1 minut
Kad se zaborave modernističke građevine iz doba komunizma…

Kad se zaborave modernističke građevine iz doba komunizma…

Velike priče pre 26 minuta
Kad padne mrak, pogledajte na zapad: Kometa Lemon se približava Zemlji, evo kako pratiti spektakl na nebu (foto)

Kad padne mrak, pogledajte na zapad: Kometa Lemon se približava Zemlji, evo kako pratiti spektakl na nebu (foto)

Blic pre 51 minuta