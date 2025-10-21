Određen sudija meča Braga - Crvena zvezda: Na "Marakani" ga ne pamte po dobrom

Dva dana uoči utakmice Braga - Crvena zvezda stigla je potvrda iz UEFA i oko sudijskog tima.

Sudijska komisija odlučila je da zadatak u Bragi poveri norveškom sudiji Espenu Eskasu (37) koji i pored toga što je i dalje mlad, ima veliko iskustvo Norveški sudija Espen Eskas biće glavni arbitar na utakmici trećeg kola Lige Evrope između Brage i Crvene zvezde, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA). Uz njega će biti njegovi zemljaci Jan Erik Engan i Isak Elijas Baševkin, dok je za četvrtog arbitra određen Mohamad Usman Aslama. U VAR sobi biće