Partizan srušio FMP, ali Obradovića brine povreda Karlika Džonsa: „Ne izgleda dobro“

Nedeljnik pre 1 sat
Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da ga brine povreda njegovog igrača Karlika Džonsa, koji je izvrnuo zglob u utakmici protiv FMP-a u ABA ligi. „Ide na preglede, ne izgleda uopšte dobro, ali videćemo.

Za (Džabarija) Parkera je moja odluka da se odmori, to ću raditi i ubuduće, igramo utakmicu za utakmicom, takav je raspored“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle utakmice. Crno-beli slavili protiv FMP-a, Obradović nezadovoljan brojem izgubljenih lopti Košarkaši Partizana pobedili su posle produžetka FMP 109:103, u utakmici trećeg kola ABA lige u Beogradskoj areni. Trener crno-belih rekao je da je utakmica bila zanimljiva i da je protivnik došao sa
