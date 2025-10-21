Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

pre 40 minuta
Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) raspravljaće danas u Njujorku o novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Antonio Guterres) o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Na sednici, koja će početi u 16.00 po centralnoevropskom vremenu, i Srbiju i Kosovo predstavljaće ministri spoljnih poslova – Marko Đurić i Donika Gervala-Švarc. Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. godine na sednici će predstaviti vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin (Dongjoon Shin). Gutereš u izveštaju, između ostalog, navodi da su kosovske vlasti nastavile da zatvaraju i da preuzimaju kontrolu nad institucijama kojima
