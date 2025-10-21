Hapšenja u Poljskoj zbog diverzija: Tusk upozorava na ruske operacije na istočnom krilu NATO

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Hapšenja u Poljskoj zbog diverzija: Tusk upozorava na ruske operacije na istočnom krilu NATO

Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost u saradnji sa drugim službama u raznim delovima Poljske uhapsila je poslednjih dana osam ljudi zbog sumnje da su planirali diverzije, saopštio je jutros na društvenim mrežama poljski premijer Donald Tusk.

Ministar koordinator tajnih službi Poljske Tomaš Šemonjak precizirao je posle da su uhapšeni zbog prikupljanja informacija o vojnoj i elementima ključne civilne infrastrukture, prikupljanja sredstava za diverzije i njihovo planiranje. Poljska optužuje Rusiju da je od agresije na Ukrajinu pojačala hibridne napade i sabotaže i diverzije na Poljsku i druge zemlje na istočnom krilu NATO. Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost još 2024. godine upozoravala je u svom
Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaPoljska

