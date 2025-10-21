„U vrtiću u Ćupriji pacovi, nadležni ćute, hitno da se odgovara za propuste“

„U vrtiću u Ćupriji pacovi, nadležni ćute, hitno da se odgovara za propuste"
Stranka Slobode i pravde (SSP) osudila je danas "neodgovornost lokalne vlasti koja nije uspela da obezbedi osnovne higijenske uslove u vrtiću 'Leptirić' u Ćupriji, gde su se pojavili pacovi", zatraživši odgovornost za nadležne. „Zbog ovog sramotnog propusta, vrtić je zatvoren, kao i centralna kuhinja koja je snabdevala ostale vrtiće obrocima. Deo dece je premešten u udaljene objekte, dok je problem pripreme obroka za decu i dalje bez rešenja“, saopštio je odbor te
