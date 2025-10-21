Isplata redovne i privremene novčane naknade za septembar

Isplata redovne i privremene novčane naknade za septembar
Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec septembar 2025. godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21.10.2025.godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.10. 2025. godine. Pres NSZ
