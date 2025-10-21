Mediji: građevinske ekipe ruše deo Bele kuće

Izgradnje Trampove balske dvorane u koju će moći da stane oko hiljadu ljudi, sadašnji kapacitet za 88 osoba

VAŠINGTON – Građevinske ekipe su počele da ruše deo Bele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana balska dvorana predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Vašington post. Radnici su u ponedeljak rušili deo Istočnog krila, a bager je odvaljivao konstrukciju, prema fotografiji koju je dobio američki list i izjavama dve osobe koje su bile svedoci aktivnosti i koje su govorile pod uslovom anonimnosti. Grupa ljudi, uključujući pripadnike Tajne službe, stajala je na