Mediji: građevinske ekipe ruše deo Bele kuće

Politika pre 2 sata
Mediji: građevinske ekipe ruše deo Bele kuće

Izgradnje Trampove balske dvorane u koju će moći da stane oko hiljadu ljudi, sadašnji kapacitet za 88 osoba

VAŠINGTON – Građevinske ekipe su počele da ruše deo Bele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana balska dvorana predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Vašington post. Radnici su u ponedeljak rušili deo Istočnog krila, a bager je odvaljivao konstrukciju, prema fotografiji koju je dobio američki list i izjavama dve osobe koje su bile svedoci aktivnosti i koje su govorile pod uslovom anonimnosti. Grupa ljudi, uključujući pripadnike Tajne službe, stajala je na
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Počelo rušenje Bele: Kuće?! Gradi se Trampova balska dvorana: Tajna služba nadgleda radove

Počelo rušenje Bele: Kuće?! Gradi se Trampova balska dvorana: Tajna služba nadgleda radove

Blic pre 2 sata
Ruši se bela kuća? Gradi se Trampova balska dvorana: Evo ko nadgleda radove

Ruši se bela kuća? Gradi se Trampova balska dvorana: Evo ko nadgleda radove

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Kurir pre 43 minuta
Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Politika pre 1 sat
Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Telegraf pre 1 sat
Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Danas pre 2 sata
"Spremni smo za raspoređivanje trupa": Putinov "neprijatelj broj jedan" šalje vojsku u Ukrajinu: "Ulazimo u novu eru pretnji"

"Spremni smo za raspoređivanje trupa": Putinov "neprijatelj broj jedan" šalje vojsku u Ukrajinu: "Ulazimo u novu eru pretnji"

Blic pre 2 sata