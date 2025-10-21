Studenti: Predsednik Opštine Inđija danima ćuti o zahtevu da ustupi objekte onima koji pešače u Novi Sad

Studenti: Predsednik Opštine Inđija danima ćuti o zahtevu da ustupi objekte onima koji pešače u Novi Sad

Studenti u blokadi iz Inđije saopštili su da im predsednik te opštine danima nije odgovorio na zahtev da 30. oktobra ustupi četiri javna objekta za noćenje studentima koji će pešačiti iz Beograda ka Novom Sadu.

Oni su na Instagramu naveli da su taj zahtev više puta upućivali, a da su u poslednjem naveli da će se, ukoliko odgovor ne stigne u roku od 24 sata, smatrati da Opština Inđija nije u mogućnosti da ustupi te objekte. "Pored mejla, zahtev je i lično predat, upravo kako bi se izbegla situacija poput one od 30. januara kada su studenti bili prinuđeni da noć provedu na fudbalskom terenu, jer prethodno nije dostavljen pisani zahtev. Ovog puta, uprkos uredno podnetom
