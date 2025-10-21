Đurić na sednici SB UN o izveštaju generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a za period od marta do septembra ove godine.

Šef srpske diplomatije ukazaće, između ostalog, na značaj prisustva Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti u Pokrajini, kao i na neophodnost nastavka ispunjavanja mandata Misije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Početak sednice je predviđen za u 16 časova po srpskom vremenu i može se pratiti uživo putem linka ''https://webtv.un.org/en''. Sednicu je