Poreska uprava: Zahtevi za paušalno oporezivanje za 2026. se podnose do 31. oktobra

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Poreska uprava: Zahtevi za paušalno oporezivanje za 2026. se podnose do 31. oktobra

BEOGRAD - Obveznici plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u tekućoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, mogu zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu da podnesu najkasnije do petka, 31. oktobra ove godine, saopštila je danas Poreska uprava.

Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi. Preduzetnicima koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti do 1. januara sledeće godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi. Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje, nemaju obavezu da podnose
