Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da poreski obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u ovoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu mogu podneti najkasnije do petka, 31. oktobra.

Zahtev se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi. Preduzetnicima, koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti do 1. januara 2026. godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi, navedeno je u saopštenju. Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje,