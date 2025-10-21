Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Nova ekonomija pre 2 sata
Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da poreski obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u ovoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu mogu podneti najkasnije do petka, 31. oktobra.

Zahtev se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi. Preduzetnicima, koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti do 1. januara 2026. godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi, navedeno je u saopštenju. Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje,
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Forbes pre 1 sat
Do 30. oktobra rok za podnošenje prijava prihoda frilensera za treći kvartal

Do 30. oktobra rok za podnošenje prijava prihoda frilensera za treći kvartal

Pressek pre 53 minuta
Rok za prelazak na paušalno oporezivanje do 31. oktobra

Rok za prelazak na paušalno oporezivanje do 31. oktobra

Biznis.rs pre 1 sat
Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

NIN pre 2 sata
Ovoj grupi građana ostalo još malo za prijavu zahteva za porez: Za paušal ne mogu da se prijave svi, proverite ispunjavate li…

Ovoj grupi građana ostalo još malo za prijavu zahteva za porez: Za paušal ne mogu da se prijave svi, proverite ispunjavate li uslove

Kurir pre 2 sata
Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

Poreska uprava: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu 31. oktobar

N1 Info pre 3 sata
Poreska uprava: Zahtevi za paušalno oporezivanje za 2026. se podnose do 31. oktobra

Poreska uprava: Zahtevi za paušalno oporezivanje za 2026. se podnose do 31. oktobra

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezPoreska uprava

Ekonomija, najnovije vesti »

Panel: Svaka peta osoba u Srbiji živi u riziku od siromaštva, najugroženiji deca i penzioneri

Panel: Svaka peta osoba u Srbiji živi u riziku od siromaštva, najugroženiji deca i penzioneri

N1 Info pre 38 minuta
Posao od 12 miliona evra za firmu Milenijum tima i Konkord vesta

Posao od 12 miliona evra za firmu Milenijum tima i Konkord vesta

Nova ekonomija pre 8 minuta
Ministarka: Dobavljači i dalje trpe pritiske od trgovaca, država će rešiti taj problem

Ministarka: Dobavljači i dalje trpe pritiske od trgovaca, država će rešiti taj problem

RTV pre 38 minuta
Od oktobra veći popust na struju: Šta treba da uradite?

Od oktobra veći popust na struju: Šta treba da uradite?

Ist media pre 28 minuta
Masovni pad Amazon Web Services izazvao prekid rada brojnih servisa širom sveta uključujući i Fortnite, ChatGPT i Snapchat

Masovni pad Amazon Web Services izazvao prekid rada brojnih servisa širom sveta uključujući i Fortnite, ChatGPT i Snapchat

Benchmark pre 28 minuta