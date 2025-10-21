Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1984 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak niži je za 0,2 odsto i iznosi 100,5822 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine za 11,8 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Jorgovanki Tabaković nagrada časopisa Global Finance za najbolje guvernere

Jorgovanki Tabaković nagrada časopisa Global Finance za najbolje guvernere

Nova ekonomija pre 12 sati
Banke će plaćati manju premiju osiguranja na štednju

Banke će plaćati manju premiju osiguranja na štednju

N1 Info pre 12 sati
Stopa za obračun premije osiguranja depozita prema riziku banke

Stopa za obračun premije osiguranja depozita prema riziku banke

Forbes pre 14 sati
AOD smanjuje trošak za bankare: Premija osiguranja depozita od sledeće godine u skladu sa rizikom banke

AOD smanjuje trošak za bankare: Premija osiguranja depozita od sledeće godine u skladu sa rizikom banke

Danas pre 14 sati
Belex nastavio rast uz ponovo slabe promete

Belex nastavio rast uz ponovo slabe promete

Biznis.rs pre 16 sati
NBS upozorava ‒ prevare započinju SMS porukom

NBS upozorava ‒ prevare započinju SMS porukom

Politika pre 1 dan
Koliki će sutra biti devizni kurs?

Koliki će sutra biti devizni kurs?

Danas pre 1 dan

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

RTV pre 7 minuta
Zašto nijedan ozbiljni trgovinski lanac nije investirao u Srbiju

Zašto nijedan ozbiljni trgovinski lanac nije investirao u Srbiju

Radar pre 1 sat
Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Danas pre 4 sati
"Mađarska razmatra pravne mere protiv EU" Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa

"Mađarska razmatra pravne mere protiv EU" Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa

Blic pre 4 sati
Savet EU: Od 1. januara zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Savet EU: Od 1. januara zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Danas pre 5 sati