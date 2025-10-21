Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1984 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak niži je za 0,2 odsto i iznosi 100,5822 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine za 11,8 odsto.