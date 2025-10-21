Kurs evra za danas: Nbs objavila kursnu listu vrednosti stranih valuta

Kurs evra za danas: Nbs objavila kursnu listu vrednosti stranih valuta
Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1984 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije ( NBS). Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak niži je za 0,2 odsto i iznosi 100,5822 dinara za dolar. (MONDO)
