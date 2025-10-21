Lavrov o razgovoru sa Rubiom: Rusija nije promenila svoj stav

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom razgovarao o trenutnoj situaciji i o pripremama za novi sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa.

„Razgovarao sam o trenutnoj situaciji sa Markom Rubiom i o tome kako možemo da pripremimo varijantu sledećeg sastanka, o kome su se u principu dogovorili ruski i američki predsednik, a koji je američki predsednik predložio da se održi u Budimpešti“, rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministrom spoljnih poslova Etiopije Gideonom Timoteosom. Lavrov je dodao da Rusija nije promenila svoj stav koji je postignut tokom razgovora predsednika Rusije