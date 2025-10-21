Zaharova: Informacije o sastanku Lavrova i Rubija ćemo podeliti čim budu dostupne

MOSKVA - Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odbacila je danas navode Fajnenšel tajmsa po kojima ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio nisu uspeli da se telefonom dogovore o svom sastanku na kome bi razgovarali o samitu predsednika Rusije i SAD.

Zaharova je, prenosi TAS S, pozvala da se "ne učestvuje u informativnoj farsi" i rekla da će rusko Ministarstvo spoljnih poslova podeliti informacije o sastanku Lavrova i Rubija čim one budu dostupne. Takođe, ranije danas, CNN je preneo, pozivajući se na dobro upućene izvore, da je najavljivani ovonedeljni sastanak američkog Rubija i Lavrova za sada odložen. Prema navodima izvora, odlaganjem susreta šefova diplomatija SAD i Rusije odlaže se i očekivani susret