Zaharova: Informacije o sastanku Lavrova i Rubija ćemo podeliti čim budu dostupne

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Zaharova: Informacije o sastanku Lavrova i Rubija ćemo podeliti čim budu dostupne

MOSKVA - Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odbacila je danas navode Fajnenšel tajmsa po kojima ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio nisu uspeli da se telefonom dogovore o svom sastanku na kome bi razgovarali o samitu predsednika Rusije i SAD.

Zaharova je, prenosi TAS S, pozvala da se "ne učestvuje u informativnoj farsi" i rekla da će rusko Ministarstvo spoljnih poslova podeliti informacije o sastanku Lavrova i Rubija čim one budu dostupne. Takođe, ranije danas, CNN je preneo, pozivajući se na dobro upućene izvore, da je najavljivani ovonedeljni sastanak američkog Rubija i Lavrova za sada odložen. Prema navodima izvora, odlaganjem susreta šefova diplomatija SAD i Rusije odlaže se i očekivani susret
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Eksplozivne vesti upravo stižu iz Vašingtona! Ništa od sastanka Tramp-Putin u Budimpešti?! Jedan razgovor je doveo do totalnog…

Eksplozivne vesti upravo stižu iz Vašingtona! Ništa od sastanka Tramp-Putin u Budimpešti?! Jedan razgovor je doveo do totalnog raskola, Bela kuća je pobesnela na Kremlj

Blic pre 6 minuta
"Putine, uhapsićemo te": Ova zemlja je upozorila lidera Rusije da ne prelazi vazdušni prostor za sastanak sa Trampom u…

"Putine, uhapsićemo te": Ova zemlja je upozorila lidera Rusije da ne prelazi vazdušni prostor za sastanak sa Trampom u Budimpešti

Blic pre 1 sat
Otkriven datum sastanka Rubija i Lavrova

Otkriven datum sastanka Rubija i Lavrova

Pravda pre 57 minuta
"Ne učestvuje u informativnoj farsi": Zaharova o susretu Lavrova i Rubija

"Ne učestvuje u informativnoj farsi": Zaharova o susretu Lavrova i Rubija

Večernje novosti pre 1 sat
Lavrov o razgovoru sa Rubiom: Prekid vatre značio bi da Ukrajina ostaje pod kontrolom nacista

Lavrov o razgovoru sa Rubiom: Prekid vatre značio bi da Ukrajina ostaje pod kontrolom nacista

Sputnik pre 2 sata
Lavrov i Rubio na istoj strani

Lavrov i Rubio na istoj strani

Vesti online pre 1 sat
Putinu stigla žestoka pretnja zbog samita u Mađarskoj: Ovaj scenario ga čeka ako se ogluši na upozorenje

Putinu stigla žestoka pretnja zbog samita u Mađarskoj: Ovaj scenario ga čeka ako se ogluši na upozorenje

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaSergej LavrovRusijadiplomatijaCNN

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Saveznici spremni da pošalju vojsku u Gazu ako Hamas nastavi da krši primirje

Tramp: Saveznici spremni da pošalju vojsku u Gazu ako Hamas nastavi da krši primirje

Beta pre 7 minuta
Eksplozivne vesti upravo stižu iz Vašingtona! Ništa od sastanka Tramp-Putin u Budimpešti?! Jedan razgovor je doveo do totalnog…

Eksplozivne vesti upravo stižu iz Vašingtona! Ništa od sastanka Tramp-Putin u Budimpešti?! Jedan razgovor je doveo do totalnog raskola, Bela kuća je pobesnela na Kremlj

Blic pre 6 minuta
Bager ruši istočno krilo Bele kuće dok počinje izgradnja Trampove balske sale (FOTO)

Bager ruši istočno krilo Bele kuće dok počinje izgradnja Trampove balske sale (FOTO)

Forbes pre 42 minuta
Zemlja gradi zid zbog velike opasnosti: Biće dugačak 535 km, košta 80 milijardi, a ovo je glavni cilj

Zemlja gradi zid zbog velike opasnosti: Biće dugačak 535 km, košta 80 milijardi, a ovo je glavni cilj

Blic pre 41 minuta
Leonardo, Tales i Erbas blizu dogovora o stvaranju nove evropske firme za satelite

Leonardo, Tales i Erbas blizu dogovora o stvaranju nove evropske firme za satelite

RTV pre 12 minuta