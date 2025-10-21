Kalas: Ukrajina ne bi trebalo da se odrekne teritorije u mirovnom sporazumu sa Rusijom

Ukrajina ne bi trebalo da se odrekne teritorije kao deo mirovnog sporazuma sa Rusijom, izjavila je danas šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas. "Ako samo predamo teritorije, onda ćemo poslati poruku svima da možete jednostavno upotrebiti silu protiv svojih suseda i dobiti ono što želite", rekla je Kalas novinarima u Luksemburgu, nakon sastanka ministara spoljnih poslova, prenosi briselski portal Politiko. Povodom izjave američkog predsednika Donalda Trampa,