Kineska centralna banka peti mesec ne menja kamatne stope: Šta to znači za globalnu ekonomiju?

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Narodna banka Kine zadržala je danas osnovnu kamatnu stopu (LPR) na jednogodišnje kredite na rekordno niskih tri odsto.

Pored toga, banka je zadržala kamatnu stopu na višegodišnje kredite duže od pet godina, koja je za mnoge zajmodavce referentna vrednost za stambene hipoteke, na 3,5 odsto, što takođe predstavlja rekordnu nisku vrednost, prenosi Sinhua. Obe kamatne stope se nisu promenile već pet meseci zaredom. Poslednji put su izmenjene u maju kada ih je banka smanjila za 10 baznih poena. Kineska ekonomija je u prvih devet meseci ove godine porasla za 5,2 odsto međugodišnje,
