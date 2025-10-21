Voz udario trojicu muškaraca u Italiji, jedan poginuo, dvojica hospitalizovana

Jedan muškarac je poginuo, a dvojica su povređena nakon što ih je juče udario voz u italijnskom okrugu Novara, na severu zemlje.

Nesreća se dogodila oko 18 časova na stanici Trekate, gde su, prema početnim rezultatima istrage, njih trojica prelazili prugu nakon što su izašli iz voza. Sumnja se da su trojica muškaraca strani državljani u dvadesetim godinama, ali nijedan još nije identifikovan, zbog nedostatka dokumentacije, prenosi Ansa. Udario ih je voz koji se približavao obližnjem peronu, krećući se ka Milanu. Dvojica povređenih su prevezena u bolnicu u Novari. Jedan je u kritičnom stanju,