Voz udario trojicu muškaraca u Italiji, jedan poginuo, dvojica hospitalizovana

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Voz udario trojicu muškaraca u Italiji, jedan poginuo, dvojica hospitalizovana

Jedan muškarac je poginuo, a dvojica su povređena nakon što ih je juče udario voz u italijnskom okrugu Novara, na severu zemlje.

Nesreća se dogodila oko 18 časova na stanici Trekate, gde su, prema početnim rezultatima istrage, njih trojica prelazili prugu nakon što su izašli iz voza. Sumnja se da su trojica muškaraca strani državljani u dvadesetim godinama, ali nijedan još nije identifikovan, zbog nedostatka dokumentacije, prenosi Ansa. Udario ih je voz koji se približavao obližnjem peronu, krećući se ka Milanu. Dvojica povređenih su prevezena u bolnicu u Novari. Jedan je u kritičnom stanju,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Voz pokosio trojicu muškaraca: Užasna tragedija u Italiji: Jedan umro, dvojica prevezena u bolnicu

Voz pokosio trojicu muškaraca: Užasna tragedija u Italiji: Jedan umro, dvojica prevezena u bolnicu

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Italijasaobraćajna nesrećavoz

Svet, najnovije vesti »

Voz udario trojicu muškaraca u Italiji, jedan poginuo, dvojica hospitalizovana

Voz udario trojicu muškaraca u Italiji, jedan poginuo, dvojica hospitalizovana

Telegraf pre 24 minuta
Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Ministar spoljnih poslova Francuske žan noel Baro: Sastanak Trampa i Putina koristan samo ako omogući bezuslovno primirje

Kurir pre 1 sat
Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Politika pre 3 sata
Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Tramp: Hamas će se ponašati pristojno, ili će biti iskorenjen

Telegraf pre 3 sata
"Spremni smo za raspoređivanje trupa": Putinov "neprijatelj broj jedan" šalje vojsku u Ukrajinu: "Ulazimo u novu eru pretnji"

"Spremni smo za raspoređivanje trupa": Putinov "neprijatelj broj jedan" šalje vojsku u Ukrajinu: "Ulazimo u novu eru pretnji"

Blic pre 3 sata