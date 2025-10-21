Zašto ste svi navijali za pljačkaše iz Luvra?

Velike priče pre 46 minuta  |  Piše Stefan Đukić
Zašto ste svi navijali za pljačkaše iz Luvra?

Odvažna i drska krađa neprocjenjivog nakita iz Napoleonove zbirke u Luvru djeluje kao nešto što pripada starijem i drugačijem dobu od ovog u kojem živimo

VANREDNO IZDANJE! POSLJEDNJE VIJESTI IZ PARIZA! ŠOKANTNO: BANDA LOPOVA PROVALILA U LUVR! DRAGULJI NEPROCJENJIVE VRIJEDNOSTI NESTALI U MUNJEVITOM JURIŠU! Pljačkaška banda je uspjela da izvede najdrskiju pljačku u novijoj istoriji, bacivši sijenku straha i nevjerice na srca poštenih građana Pariza i svijeta! U operaciji koja je trajala nevjerovatnih SEDAM MINUTA, grupa bezobzirnih kriminalaca, opremljena motorizovanim merdevinama i brusilicama, probila se u Galeriju
Vremeplov: Preminuo srpski pisac Borisav Stanković

RTV pre 2 sata
Naslovne strane za ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine

Beta pre 20 sati
Naslovne strane za ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine

Radio sto plus pre 20 sati
Naslovne strane za ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine

Serbian News Media pre 21 sat
Hit u apoteci u Novom Sadu: Daćete mi tri kesice hot lajna, rekao je ženi, a u stvari je ovo hteo

Blic pre 1 dan
Evropske akcije porasle nakon skoka vrednosti prehrambenih kompanija

Blic pre 4 dana
Francuski konglomerat LVMH se vratio rastu: Akcije skočile na berzama širom Evrope

Blic pre 4 dana

Legenda o jeseni

Velike priče pre 1 minut
Vojska Srbije se aktivirala kod Paraćina Izvedeni tenkovi u akciju

Alo pre 2 minuta
Grešne žene, izgovorite ovu molitvu za oprost grehova Danas slavimo veliku svetiteljku koja se odrekla bogatstva i bludnog…

Alo pre 2 minuta
Spremite se da uživate u suncu i lepom vremenu Ovog datuma će biti poslednji lep dan ove godine

Alo pre 2 minuta
Dragi mama i tata, pozdrav, poslednji put Ovo je Ljubiša (17) napisao pre nego što su ga streljali u Kragujevcu

Alo pre 2 minuta